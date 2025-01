Quotidiano.net - Italia: triplicano le chiusure di imprese nel 2023, discussa la ripartenza al Senato

Inogni anno chiudono 100mila, un numero che nelè quasi triplicato, generando costi sociali superiori ai 5 miliardi di euro. Il fenomeno colpisce milioni di lavoratori e lascia molte famiglie senza reddito. Il fallimento è ancora considerato uno stigma, un ostacolo che limita le possibilità di ripresa, specialmente per le donne, che sono spesso discriminate nell'accesso al credito. A partire da questi dati, si svolta al'La Giornata europea della', per discutere su come 'trasformare l'insuccesso in rinascita imprenditoriale'. All'evento, promosso dalla senatrice del M5s Alessandra Maiorino, hanno partecipato associazionine, francesi e belghe impegnate nel supporto a imprenditori e imprenditrici che hanno vissuto liquidazioni giudiziali. L'obiettivo è promuovere strumenti legali, economici e culturali per facilitare laimprenditoriale.