Rompipallone.it - Inter, ecco il rinforzo per Inzaghi: torna il grande ex

Leggi su Rompipallone.it

In vista dei mesi più densi di impegni della stagione, Simonerichiede rinforzi: in arrivo ilexDopo un inizio di gennaio segnato dal naufragio nel derby meneghino in finale di Supercoppa, l’di Simonesembra aver ripreso il cammino che aveva segnato la fine del 2024: nel 2025 sono arrivate 4 vittorie e un pareggio, il 2-2 in casa con il sorprendente Bologna di Italiano, che ha mantenuto la squadra nella stessa rotta del Napoli di Conte, distante tre punti ma con una partita in più.L’infermeria di Appiano si sta lentamente svuotando e ora ai box sono rimasti solo Calhanoglu, sulla via di guarigione e con in testa l’obiettivo derby, e Francesco Acerbi, lungodegente e la cui data di reintegro è difficilmente ipotizzabile.Per quanto riguarda invece il mercato, Ausilio si sta concentrando principalmente sulle uscite: Palacios, il giovane argentino arrivato in estate, è appena diventato un calciatore del Monza fino al prossimo giugno e anche per Buchanan l’ipotesi di un prestito è più concreta che mai.