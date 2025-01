Terzotemponapoli.com - Improta: “Il vero fuoriclasse del Napoli è Conte”

Gianni, ex calciatore e dirigente sportivo, non ha dubbi su chi sia ildel. In un’intervista a Marte Sport Live, trasmessa su Radio Marte, ha lodato Antonioper il lavoro svolto nella squadra azzurra, mettendolo al centro dei successi recenti., ilSecondo, Antonioè il “” del. L’ex azzurro ha sottolineato come il tecnico abbia trasformato la squadra fin dal suo arrivo. “Ha plasmato il gruppo, rigenerato calciatori delusi dalla passata stagione e integrato rapidamente i nuovi innesti,” ha dichiarato, mettendo in evidenza il lavoro dia livello tecnico e umano.: Un calcio in crescitaha poi elogiato il miglioramento del gioco del. “Ultimamente ilgioca un calcio bello da vedere”, ha affermato, riconoscendo che, sebbene l’inizio della stagione fosse più concreto che spettacolare, ora la squadra ha trovato un equilibrio che rende il gioco più entusiasmante.