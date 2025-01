Iodonna.it - Il 5 febbraio a Washington saranno posti al vaglio i documenti presentati dal principe Harry nel 2020. Ha mentito sull'uso di droghe?

Donald Trump lo aveva promesso. Con lui di nuovo alla Casa Bianca, ilnon avrebbe potuto più dormire sonni tranquilli. E cosi sarà a partire dal 5, quando una corte federale divaglierà in una prima udienza la documentazione relativa al suo visto di soggiorno negli Usa, ottenuto nel, pochi mesi dopo la Megxit. E se si scoprirà che aveva’uso dirischierà l’espulsione immediata. Princee l’immigrazione Usa: ecco cosa rischia con Trump X Ilhanel visto USA?Lo stesso, in realtà, si è dato la zappa sui piedi, rivelando in Spare, la sua autobiografia del 2023, l’uso fatto in gioventù di diversi tipi di, tra cui cocaina, marijuana e funghi psichedelici.