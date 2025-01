I primi Rogers Brace invia Villa Park selvaggio

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-29 22:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Morganha segnato due volte all’interno dei cinque minuti di apertura per stordire il Celtic e accumulare la pressione sulle squadre sopra l’Astonnel tavolo della Champions League.ha iniziato la notte al nono posto e sapendo che dovevano vincere per sopportare qualsiasi possibilità realistica di finire tra iotto e garantire la qualifica automatica al round 16.La pressione era da UNAI Emery e la sua parte, ma hanno risposto in modo enfatico con l’Inghilterra internazionaleal centro dell’azione.Poco meno di tre minuti erano trascorsi quando Youri Tielemans scivolò a Jacob Ramsey lungo la sinistra e la sua croce era perfetta per i pollici perper sparare oltre Kasper Schmeichel.