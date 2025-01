Isaechia.it - Grande Fratello, Federico ci va giù pesante su Lorenzo Spolverato: “Ecco cosa sarebbe disposto a fare pur di arrivare in finale!”

Nel corso della puntata di lunedì sera, nella Casa delhanno fatto il loro ingresso tre nuovi concorrenti, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli eChimirri, che già ha fatto discutere per via di un video diventato virale sui social (ve ne abbiamo parlato QUI).Proprio i nuovi arrivati hanno trascorso questi primi giorni in tugurio e ieri sera hanno avuto la possibilità di invitare alcuni degli altri gieffini per una chiacchierata. A raggiungerli sono stati Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, i quali dopo cena hanno giocato con dei bigliettini rispondendo ad alcune domande scomode.Ad aver colpito è stato sicuramente il giudizio disu, che ha giudicato ungiocatore,a mettere la sua permanenza nel reality davanti al sentimento per Shaila Gatta:per me è molto stratega.