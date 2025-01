Girona v Arsenal-Anteprima formazione prevista come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 20:44:00 Giorni caldissimi in redazione!della partitaL’ha bisogno solo di un punto controper garantirsi un posto in Champions League negli ultimi 16 nella loro partita finale della fase del campionato.Finora i Gunners hanno vinto cinque delle loro sette partite, perdendo solo per l’Inter mentre si siedono terzo in classifica con un buffer a tre punti davanti alla nona Aston Villa.Gli uomini di Mikel Arteta entrano in gioco in Catalona al di fuori di una vittoria per 1-0 sui lupi, che li ha visti superare il controverso cartellino rosso di Myles Lewis-Skelly, che da allora è stato annullato.Con il loro posto nel round successivo, tranne Sigillato e il Manchester City che arriverà in Premier League, potremmo vedere gli arte mescolare leggermente il suo branco mentre si preparano ad affrontare una squadra già eliminata con una sola vittoria in questa competizione questo termine.