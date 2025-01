Sport.quotidiano.net - Forlì-Tau, sarà scontro anche fra bomber. Petrelli al duello col capocannoniere Motti

Una sfida ad altissima intensità nell’appassionante ‘triello’ che anima il vertice della graduatoria del girone D. Domenica, sulle frequenze dello stadio Morgagni, va in onda infatti il big match tra il, dichiarata pretendente alla conquista della serie C, e il Tau Altopascio, sorprendente mina vagante del raggruppamento. Due club che, in vetta assieme al Ravenna a quota 48, si preparano alla volatona in vista dell’ambito traguardo finale, che premierà solo la prima a raggiungerlo. Come in tutte le sfide d’alta classifica che si rispettino, il match vivràe soprattutto sulle prodezze dei rispettivi cannonieri. L’attacco della squadra toscana fa conto, in gran parte, sulle realizzazioni di Matteo, il miglior marcatore del campionato con la bellezza di 15 reti (una proprio alnel 2-1 all’andata e tre dal dischetto), a cui vanno aggiunti4 assist.