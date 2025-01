Ilrestodelcarlino.it - Decima, ora la frazione ha la sua edicola

San Giovanni (Bologna), 29 gennaio 2025 – Nuova vita per la storicadi San Matteo delladi via Cento, quella che rilevò Lina Manzi, nel 1948, unica rimasta in paese e che si trovava nei pressi del piazzale della chiesa parrocchiale. A dicembre l’, che era gestita da Silvio, il figlio della storicante scomparsa alcuni anni fa, ha chiuso e la vendita dei giornali è passata nei giorni scorsi alla tabaccheria ’3 M’, sempre in via Cento e in pratica di fronte al luogo dove il chiosco svolgeva l’attività di vendita. Nella popolosadi Persiceto mancava un’. E, dopo un primo momento di smarrimento e di totale assenza di questo servizio, è entrato in campo un assiduo lettore del ’Carlino’, Floriano Govoni, fotografo e responsabile della rivista locale ’Marefosca’, che ha raccolto il disappunto di tanti decimini per la mancanza della rivendita dei giornali e si è messo in gioco per spostarla nella tabaccheria.