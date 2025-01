Dallo scudetto al grave infortunio stagione finita

Leggi su Sportface.it

Le carriere di tanti calciatori vivono di clamorosi picchi e di tremendi scivoloni, il più classico dei passaggi dalle stelle alle stalle che nel calcio, così come nella vita, talvolta, ti porta ad affrontare momenti terribili dopo aver toccato il cielo con un dito.Lodel meraviglioso Napoli di Luciano Spalletti sembra ormai solo un lontanissimo ricordo, nonostante sia arrivato neppure due anni fa. Di quella squadra ormai è rimasto davvero poco, e tutti gli uomini simbolo di quella straordinaria e clamorosa cavalcata sono ormai andati via dal capoluogo campano. In principio è toccato all’allenatore, ora Commissario Tecnico della Nazionale, e a Kim Min-Jae, che ha scelto subito di salutare Napoli in direzione Monaco di Baviera per vestire la maglia del Bayern. Nei mesi successivi sono stati tanti i protagonisti di quellaa salutare: da Piotr Zielinski, andato all’Inter a parametro zero, passando per il grande trascinatore Victor Osimhen, che è ancora di proprietà azzurra ma è in prestito al Galatasaray.