Sport.quotidiano.net - Dal campo. De Vitis ai box, ma con il Perugia potrebbe essere a disposizione

Sospiro di sollievo per Alessandro De. Il difensore del Rimini domenica scorsa in casa del Milan Futuro era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 23 minuti a causa di un fastidio muscolare. Fastidio che, per fortuna, si sta rivelando davvero solo un banale fastidio. Ieri il giocatore piacentino non si è allenato con i compagni, ma già da oggitornare a farlo e a, quindi, adi mister Buscè già per la gara in programma sabato pomeriggio al ’Romeo Neri’ contro il. Buone notizie, quindi, per la difesa del Rimini che contro gli umbri, oltre a Gorelli (già in panchina nel match contro il Milan Futuro)ritrovare anche Falbo. Già da inizio settimana, infatti, il mancino si è buttato alle spalle definitivamente l’infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane.