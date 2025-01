Amica.it - Comfy e avvolgenti: sono le unghie effetto maglione

Leggi su Amica.it

In inverno non siamo solo noi ad apprezzare il comfort dei tessuti morbidi e caldi. Anche le mani si trasformano, seguendo le tendenze di stagione. Dalle texture raffinate ai colori più profondi, l’inverno è il momento ideale per sperimentare effetti e finish che richiamano la magia dei mesi più freddi. Tra questi, spiccano sicuramente le, una manicure che riproduce il pattern dei maglioni intrecciati, regalando alleun look accogliente e chic. Da indossare con grande disinvoltura e in molte occasioni. Perfette per aggiungere un tocco di stile alle giornate invernali, questediventate un must tra le amanti della nail art. Scopriamo di cosa si tratta, quali colori contemplano (dal rosso al rosa al blu) e, soprattutto, come farle.