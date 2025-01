Dilei.it - Chiara Ferragni conferma i tradimenti di Fedez: “Aveva pensato di non sposarmi”

Leggi su Dilei.it

Tutta la verità con un post su Instagram. Cosìreplica alle dizioni di Fabrizio Corona sul format YouTube Falsissimo – che riprende il noto programma televisivo Verissimo di Mediaset – in merito aidicon Angelica Montini. Una nota lunghissima, che arriva in un momento difficile per l’imprenditrice digitale e per il rapper., la verità suidi“Ho scelto il silenzio in questi mesi, per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio”. Inizia così la lunga nota di, con un accenno su quanto avvenuto oggi 29 gennaio, essendo stata citata a giudizio per truffa aggravata per il Caso Pandoro e Uova di Pasqua.