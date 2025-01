Oasport.it - Charles Leclerc sottolinea: “C’è una mentalità più solida in Ferrari rispetto al passato”

Leggi su Oasport.it

Il 19 febbraio lapresenterà la sua nuova vettura e l’obiettivo è sempre il solito: vincere i titoli piloti e costruttori in F1. La scuderia di Maranello avrà una veste rinnovata, visto il cambio c’è stato nella coppia dei racing driver: lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso la propria esperienza andando in Williams e spetterà al britannico Lewis Hamilton affiancare il monegasco.Una coppia che incuriosisce non poco quella formata dae dal “Re Nero”, anche perché ci si chiede se davvero Lewis saprà essere competitivo come nei suoi anni migliori, reduce da un 2024 con Mercedes non eccezionale. Ai microfoni di RacingNews365,ha volutore i grandi miglioramenti che ci sono stati nel team, tali da determinare una seconda parte di 2024 molto convincente.