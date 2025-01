Game-experience.it - Beyond: Two Souls, è in arrivo la serie TV prodotta da Pageboy di Elliot Page

Leggi su Game-experience.it

Nel contesto dell’attuale boom di adattamenti televisivi basati sui videogiochi, con successi come The Last of Us e Fallout, anche: Twoavrà la suaTV.Deadline ha rivelato infatti cheProductions diha acquisito i diritti dal team di sviluppo Quantic Dream S.A.S. per trasformare il celebre videogioco in un progetto televisivo. Ricordiamo che il titolo, contraddistinto da una marcata componente narrativa ed originariamente pubblicato nel 2013 da Sony Computer Entertainment, ha ricevuto elogi per la sua narrativa cinematografica e per le interpretazioni intense die Willem Dafoe.La trama di: Twosegue le vicende di Jodie Holmes, una giovane con straordinarie capacità sovrannaturali, connesse a un’entità misteriosa di nome Aiden. Jodie si trova ben presto coinvolta in un intricato intreccio di cospirazioni governative e minacce ultraterrene, mentre cerca di comprendere la vera natura dei suoi poteri.