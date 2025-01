Inter-news.it - Asllani: «Calcoli? Non mi interessano! Serve un punto ma anche altro»

C’èa commentare Inter-Monaco in vista del calcio d’inizio. Il centrocampista, che sarà in campo dal 1? al posto di Calhanoglu ancora una volta: ecco le sue dichiarazioni nel prepartita di Amazon Prime Video dal prato del Meazza.NESSUN RISCHIO – Kristjannon pensa aie alle discussioni prima di Inter-Monaco, dove sarà titolare vista l’assenza di Hakan Calhanoglu: «? Non miqueste cose. Mi interessa far bene, ci tengo personalmente a far bene perché è normale: è una partita importante, sappiamo che ci sono dei punti importanti in palio e dobbiamo far bene di squadra. Inter-Monaco è una partita importante, lo sappiamo:quel, però quando si entra in campo si entra per vincere. Dobbiamo dare il massimo in questa partita».e il percorso dell’Inter in Champions LeaguePROSEGUIRE IL PERCORSO – Stasera c’è la possibilità di chiudere il discorso qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando due partite in più a febbraio.