Approfondimento astrologico del mese di Febbraio | la stagione dell’Acquario

Leggi su .com

Life&People.itsarà una dir poco emozionante, soprattutto per chi è nato tra il 20 gennaio ed il 18: buon compleanno a te, Acquario! Auguri al segno dell’avanguardia, della ribellione e dell’innovazione. Governato da Urano, pianeta dei cambiamenti improvvisi e delle visioni futuristiche, e da Saturno, che dona disciplina e struttura, l’archetipo, come un Giano bifronte, combina un’irresistibile spinta verso il nuovo ad un approccio strategico. Questa dualità si riflette perfettamente nello stile acquariano, che si distingue per essere unico, originale e spesso in anticipo sui tempi. Come tutti i segni appartenenti all’elemento Aria (Gemelli e Bilancia), la vostra energia è mentalmente agile e propensa alla comunicazione ed alla socialità. Laddove gli altri vedono problemi, voi trovate soluzioni, soprattutto per quanto riguarda le questioni sociali, l’attivismo umanitario e la tecnologia.