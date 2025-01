Secoloditalia.it - Alibaba vuole battere DeepSeek e lancia l’intelligenza artificiale più potente al mondo

il suo guanto di sfida anel bel mezzo del Capodanno lunare, quando mezza Cina si gode i ravioli in famiglia. Un tempismo che sa di dichiarazione di guerra piuttosto che di coincidenza. A soli due giorni dalla sua volata in Borsa, il colosso cinese ha annunciato il rilascio di Qwen 2.5-Max, un modello di intelligenzache, a loro dire, supera-V3, il recente fenomeno della Silicon Valley con passaporto cinese.Uno scontro tra titani (o Davide contro Golia?)Non si tratta solo di un aggiornamento software, ma di una mossa calcolata in un contesto di feroce competizione interna ed esterna. Il modello di, secondo l’unità cloud dell’azienda, «supera. quasi su tutta la linea Gpt-4o,-V3 e Llama-3.1-405B». In altre parole, l’azienda di Jack Ma (sebbene lui non sia più al comando, al suo posto ora c’è Eddie Wu)ricordare a tutti chi detta le regole del gioco nel mercato cinese.