Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse Laurito, Gleijeses, Michele Placido, Elio Germano e Franco Branciaroli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Musica, danza e la grande prosa da Goldoni a Pirandello, ma anche appuntamenti con la comicità e ilbrillante. Tutto il meglio dello spettacolo dal vivo continua a emozionare il pubblico delcon una Stagione 2024/25 davvero imperdibile. Il mese si apre all’insegna della musica e della passione napoletana con Marisae il musicista Enzo Gragnaniello in scena il 4 febbraio con Vasame, spettacolo di musica e parole immerso nell’atmosfera partenopea e interamente incentrato sul tema dell’amore, nelle sue molteplici sfaccettature. La grande prosa torna dal 7 al 9 febbraio con il capolavoro di Luigi Pirandello Il Fu Mattia Pascal, con Geppy, per la regia di Marco Tullio Giordana. “ll significato che Il fu Mattia Pascal assume nello sviluppo dell’opera pirandelliana è ben lontano dall’essere riconosciuto ancor oggi pienamente, pur trattandosi di un’opera che ebbe grande fortuna – o sserva- e incredibilmente, pur nascendo come romanzo, è uno dei titoli teatrali pirandelliani di maggior successo”.