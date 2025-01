Biccy.it - A chi è dedicata Bella Str0nza di Fedez: il testo sarà riadattato

Fin da quando Gabriele Parpiglia ha rivelato in anteprima cheavrebbe duettato con Marco Masini al Festival di Sanremo, hanno subito iniziato a circolare supposizioni e rumor su possibili frecciatine rivolte a Chiara Ferragni. Addirittura Striscia la Notizia si è scomodata consegnando l’ennesimo tapiro a Chiara, questa volta proprio per la cover dichecanterà all’Ariston. Ma a chi èquesta nuova versione del brano di Masini? Quasi certamente non a Chiara.Radio 105 ha fatto sapere: “Secondo le nostre indiscrezioni, il rapper avrebbe sceltoper affrontare il tema della depressione, checentrale anche nel suo brano inedito che presenterà nella prima serata del Festival“.All’annuncio della cover die cioè “stronza”, mi è andato per traverso un maccherone.