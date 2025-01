Liberoquotidiano.it - William e Harry, una beffa atroce: ecco chi eredità la casa d'infanzia di Lady Diana

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ladiin Inghilterra? Non andrà a nessuno dei suoi due figli,. Althorp House, la dimora in cuiSpencer è cresciuta e dove ora riposano le sue spoglie, verrà ereditata da un altro parente. La tenuta, di 5.665 metri quadrati e collocata nel Northamptonshire, ha rappresentato un vero e proprio rifugio per l'ex di Re Carlo durante gli anni dell'. Anni difficili soprattutto per il divorzio dei suoi genitori. Lì, tra l'altro, avvenne il suo secondo incontro con il principe Carlo negli anni '70. Se non sarannoa ereditare quella, chi sarà il fortunato allora? Louis Spencer, il cugino trentenne dei due principi, figlio maggiore del conte Charles Spencer, fratello di. Il sistema di primogenitura ancora vigente nell'aristocrazia britannica, infatti, prevede che titoli e proprietà vengano trasmessi al primo erede maschio, scavalcando eventuali sorelle maggiori.