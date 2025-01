Lanazione.it - Vacs, la nostra prova sul campo: l’auto batte il tram. Parcheggi spariti in zona sud

Firenze, 28 gennaio 2025 – (di Emanuele Baldi) Lunedì mattina, debutto feriale per ladopo i cin cin del dì di festa. Piazza della Libertà – martoriata per mesi dai cantieri – ritrova d’incanto la quadra e l’equilibrio (roba che neanche la Fiorentina a Roma con la Lazio), viali di velluto con semafori sincronizzati fino alla Fortezza da Basso, viale Redi preso di tacco, Novoli sgombra. Andiamo al sodo: accendiamo il motore davanti al Parterre alle 10. Sospiro: “Ci vorranno 40 minuti buoni per arrivare a Peretola”. Alle 10 e 19amo davanti all’aeroporto. PRESSPHOTO Firenze, confronto tempi di percorrenza invia e in auto da Piazza della Libertà all'aeroporto. (Baldi e Scarcella). Foto Mori-Moggi/New Press Photo Diciannove minuti spaccati, anzi diciotto che il posteggio davanti allo scalo richiede un attimo di concentrazione.