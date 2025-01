Ucraina soldati Corea del Nord si ritirano nel Kursk Kiev | Attaccheranno ancora

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Le truppe delladelche combattono a fianco della Russia in, si sarebbero temporaneamente ritirate dalla linea del fronte nel, dopo aver subito pesanti perdite. A descrivere la novità sul campo di battaglia, in una fase cruciale della guerra, è un comandante delle forze speciali ucraine che fornisce aggiornamenti a Sky News. Idihanno invaso la regione russa all’inizio di agosto 2024 e mantengonoil controllo su una porzione di territorio. Mosca nelle ultime ore afferma di aver ripreso il controllo della zona di Nikolayevo-Darino, piccola località conquistata dalle truppe ucraine durante l’offensivadello scorso anno. ‘Puls’, questo il nome in codice del comandante, sostiene che è probabile che gli uomini di Kim Jong-Un stiano imparando la lezione dagli errori commessi durante i primi sanguinosi scontri con iucraini, e si sarebbero ritirati per curare i feriti o aspettare i rinforzi.