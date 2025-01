Notizie.com - TikTok, tramonta l’ipotesi Elon Musk: Microsoft in pole per l’acquisizione. La benedizione di Donald Trump

Leggi su Notizie.com

Continua la “soap opera” legata aconancora una volta protagonista.punta al, servono trenta giorni per la decisione.inper. Ladi(ANSA) Notizie.comL’applicazione cinese conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti ed era stata brevemente rimossa dalla rete in seguito a una decisione di oblio sulla quale era arrivato il dietrofront dello stesso. Il presidente stesso aveva bloccato l’applicazione della normativa per 75 giorni, dando tempo alle risorse per trovare delle contromisure adatte. Ora tutto è cambiato perché in scena è entrata lacome svelato dal neo-eletto a Reuters.Durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington,avrebbe specificato: “Mi piacciono le guerre di offerte, perché si fa il miglior offerente.