The Million Dollar Homepage | pezzo di storia di Internet

Ladiè costellata di idee geniali e progetti innovativi, ma pochi sono riusciti a catturare l’immaginazione collettiva come The. Questo sito, creato nel 2005, rappresenta una pietra miliare nella cultura del web, dimostrando come una semplice idea possa trasformarsi in un fenomeno globale.L’Idea Dietro TheIl progetto nacque dalla mente di Alex Tew, un giovane studente inglese di 21 anni che cercava un modo creativo per finanziare i suoi studi universitari. L’idea era tanto semplice quanto brillante: creare una pagina web composta da un milione di pixel e vendere ogni pixel al prezzo di uno. Gli acquirenti, principalmente aziende e privati, avrebbero potuto utilizzare i pixel acquistati per mostrare loghi, link o messaggi pubblicitari.