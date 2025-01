Ilgiorno.it - Stefano Boeri e Cino Zucchi, la chat fra architetti che li inguaia: i messaggi sospetti

Milano, 28 gennaio 2025 – Il gip Luigi Iannelli ha già respinto una richiesta di sequestro preventivo ai fini della confisca di 5,2 milioni nell’inchiesta sul condizionamento del concorso internazionale per il progetto della realizzazione della BEIC, la Biblioteca europea di informazione e cultura. I pm Paolo Filippini-Mauro Clerici-Giancarla Serafini, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, hanno contestato agliin concorso con i colleghi vincitori del bando di gara di aver “incamerato il profitto del reato, quantificato in quasi 400 mila euro per l’aggiudicazione del bando di progetto, 3,9 milioni di euro per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e 985 mila euro per la prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.