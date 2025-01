Ilfattoquotidiano.it - Spritz, giri in auto, incontri con i fan a Roccaraso: la TikToker Rita De Crescenzo ha pubblicato quasi 20 contenuti in un giorno

220 pullman e circa 10.000 persone tra aspiranti sciatori e turisti in gita. Siamo a, la nota località abruzzese che ogni inverno è meta di appassionati degli sci (e non solo). Durante lo scorso week end (25-26 gennaio) il piccolo comune è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti e dagli sportivi, come testimoniano i numeri riportati dal Corriere. E dietro a tutto ciò pare che ci sia anche TikTok. In che senso? Decine di agenzie hanno pubblicizzato la “gita dei sogni”, specialmente sulla piattaforma cinese. Prezzi stracciati e offerte da non perdere per una località che non è poi così distante dal capoluogo partenopeo. Sono stati proprio i napoletani, infatti, ad assalire il luogo, con conseguente sorpresa (mista a sgomento) degli abitanti del luogo.Lunghe code di persone emobili, traffico in tilt.