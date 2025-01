‘Se segnerò solo una volta andrò a Southampton Se punteggio due volte andrò a Leeds Se punteggio tre volte resterò ‘ | Cody Gakpo di Liverpool sull’apprendimento del gioco e quasi a far parte di Leeds United

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:La star delè stata sulla strada per la cima da quando è entrata a fardell’Accademia di PSV nel 2007.si è trasferito adai giganti di Eindhoven nel 2023 ed è stato una componente chiave in quanto i Reds sono passati dalla vita sotto Jurgen Klopp a una carica imperiosa verso il titolo nella stagione di debutto di Arne Slot.Il venticinquenne è l’ultimo giocatore a condividere la sua storia con il Tribune dei giocatori e ha rivelato il segno di Dio che lo ha tenuto in Eredivisie invece di una prima mossa in Inghilterra e quello che avrebbe potuto essere un viaggio molto diverso.Il padre diè un uomo con standardè un celebre prodotto dell’Accademia PSV (Credito immagine: prestigio fotografico/Soccrates/Getty Images)“Ricordo di essere tornato a casa da una partita della scorsa stagione e non ho avuto una grande esibizione”, ha scritto The Pathanlands International.