Dayitalianews.com - Schianto tra ape e auto, tre i feriti. In rianimazione 58enne

Leggi su Dayitalianews.com

Si allunga la striscia di incidenti stradali nel Salento in questa fine del primo mese dell’anno. Un violentotra ape eha portato a tredi cui uno grave che ora si trova ricoverato inin Ospedale. L’ennesimo sinistro sulle nostre strade si è verificato alle 8.30 di questa mattina sulla provinciale 81, strada che collega la città di Tricase con Depressa. L’episodio ha visto coinvolti un’Apecar e una Volkswagen Polo. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, quindi, i due mezzi sono venuti violentemente a contatto.tra ape eanche gli occupanti dell’A farne maggiormente le spese è stato il conducente del mezzo a tre ruote, un uomo di 58 anni, residente a Tiggiano, che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato, d’urgenza e con codice rosso, presso l’ospedale Panico di Tricase dove ora si trova ricoverato nel reparto di