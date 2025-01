Unlimitednews.it - Santanchè “Pressing FdI? Me ne frego, valuto io impatto su mio lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Fare delle valutazioni? "Questa è un'idea del presidente, io voglio parlare di altro. Faccio il mio, vado avanti". Così, in un'intervista a la Repeubblica, il ministro del Turismo Danielache, sulle critiche che le arrivano anche dal suo partito, dice: "Ma chissenefrega! Pazienza. Io non faccio nessun passo indietro, non mi dimetto, l'ho detto chiaro. Ero innocente ieri, sono innocente oggi, sarò innocente domani. Poi, se per me si vuole cambiare il diritto e uno è già colpevole con un rinvio a giudizio, si accomodino". Alla premier che aveva detto che il rinvio a giudizio di per sè non basta per un passo indietro, ma anche che il ministro doveva valutare l'della vicenda Visibilia sul proprio"replica":