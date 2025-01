Ilgiorno.it - Salvò centinaia di bambini ebrei. In un film la storia di Nicholas Winton

In biblioteca a Vimodrone apre la vetrina tematica sulla Shoah e venerdì 31 l’associazione Cineforum e il Comune dedicano una serata a, l’uomo chedidallo sterminio, la suaè diventata uninitolato “One life“. Appuntamento alle 20.45 in sala “David Sassoli“ (ingresso libero). "Il valore della memoria risiede nel quotidiano, nella lotta contro l’indifferenza e tutte le forme di discriminazione", il messaggio dell’amministrazione in occasione della ricorrenza. Da ieri a venerdì in biblioteca "ci sono a disposizione libri e risorse per stimolare la riflessione e approfondire l’olocausto". L’obiettivo è "rendere vivo il ricordo di quel tempo e trasmetterlo a tutti, in particolare ai ragazzi e ai giovani", dice il sindaco Dario Veneroni.