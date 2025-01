Liberoquotidiano.it - Rissa Conceiçao-Calabria, Di Canio: "Una cosa grave", cosa è successo davvero

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Sergio non può andare allo scontro fisico così, se non ci fosse stato nessuno sarebbe stato uno scontro. Poi non si può andare a parlare davanti alle telecamere e dire che sono robe di campo. Qui è unaeh.". Anche Paolo Di, opinionista di Sky Sport, commenta il fattaccio della domenica con lasfiorata tra l'allenatore del Milan Sergioe il capitano rossonero Davidesul campo di San Siro al fischio finale del match vinto nel recupero contro il Parma. Entrambi i diretti interessati, dopo le scintille del momento, hanno glissato, spinti davanti alle telecamere da Zlatan Ibrahimovic per ricucire almeno formalmente la situazione. Ma le acque sono agitate e l'umore non certo dei migliori alla vigilia di due partite decisive: la trasferta di Zagabria di mercoledì in cui il Milan dovrà vincere per blindare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League senza essere appeso ai risultati delle rivali e poi il derby contro l'Inter in campionato, senza lo squalificato Fofana.