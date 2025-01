Bergamonews.it - Rischio valanghe in montagna, ma la tempesta Herminia si sta spostando dalla Bergamasca

Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaLa graduale traslazione della saccatura avente il suo minimo sulla aree meridionali della Gran Bretagna, favorirà, da metà giornata, l’ingresso di fredde correnti nord-occidentali. Consistenti precipitazioni nevose al mattino, generalmente oltre i 1200 metri, lungo i rilievi alpini potrebbero dare luogo a locali fenomeni valanghivi. Una breve pausa di tempo stabile, in attesa di un nuovo afflusso di umide correnti atlantiche atteso giovedì ma con impatto sulla nostra regione ancora da valutare.Martedì 28 gennaio 2025Tempo previsto: molto nuvoloso al mattino con moderate precipitazioni diffuse, localmente forti su tutta la regione, meno intense o di debole entità su Cremonese, Mantovano e basso Bresciano.