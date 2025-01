Oasport.it - Quante posizioni guadagna Bellucci nel ranking ATP: balzo importante e possibile sorpasso su Fognini

Leggi su Oasport.it

Mattiaha sconfitto il francese Lucas Pouille in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier, in corso di svolgimento sul cemento indoor della località transalpina. Il tennista italiano si è imposto di grande carattere nei confronti del padrone di casa e si è cosìto il diritto di proseguire la propria avventura in questo evento agonistico: tornerà in campo giovedì 30 gennaio per incrociare il vincente del confronto tra il belga Goffin e lo statunitense Kovcevic, con vista sul quarto di finale contro chi avrà la meglio tra il kazako Bublik e il tedesco Koepfer.Il 23enne non aveva incominciato benissimo la stagione: era stato eliminato ai primi turni dei Challenger di Canberra (dallo spagnolo Landaluce) e di Quimper (dal francese Lestienne) e nel mezzo si era fermato al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open (contro il francese Atmane).