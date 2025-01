Ilrestodelcarlino.it - Professore indagato: “Adescò alunna 13enne”. Scambio di messaggi hot

Ferrara, 28 gennaio 2025 – Ci sono inchieste difficili da scrivere e da raccontare. Storie che ti scavano dentro, vuoi per l’ipotesi di reato e per le persone offese, vuoi per il nome degli indagati o per chi gli ruota attorno. E ti lasciano sconcertati. Questa è una di quelle, parla di una giovanissima studentessa, parte lesa, e di uno dei suoi docenti, oraper adescamento di minori. A causa di un fittissimodi, “con fantasie erotiche”, pressoché quotidiano. Accuse infondate, rimanda al mittente l’uomo. Versione opposta quella del pubblico ministero bolognese Augusto Borghini, che in nemmeno un mese ha messo un punto fermo sulla vicenda, dopo sequestri, consulenze sugli apparati telefonici ed escussioni in audizioni protette, notificando il 415bis, ovvero l’atto che pone fine alle indagini preliminari, preludio di una richiesta di rinvio a giudizio.