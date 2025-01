Tarantinitime.it - Poliziotto aggredito dopo aver prestato soccorso, Digregorio (Siulp): «In divisa o senza, questo è il nostro esserci sempre»

Tarantini Time Quotidiano«Non possiamo non commentare ed esaltare il recente operato di unSovrintendete della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Taranto oltre che dei colleghi del Distaccamento della Polizia Stradale di Manduria, intervenuti per un grave incidente stradale, avvenuto qualche sera fa. Vogliamo appunto complimentarci con il collega, il quale, libero dal servizio,un’impegnativa giornata di lavoro, nel fare rientro a casa, per primo accortosi dell’accaduto, non ha esitato neanche un attimo a proiettarsi sul luogo di un sinistro, presentatosi davanti, mentre percorreva la S.S. 7 ter per San Giorgio Jonico/Monteparano».Così Antonio, segretario generale provinciale del sindacato di poliziadi Taranto.«Da un’auto completamente catapultata, con il rischio di essere a sua volta investito da altri veicoli, ha estratto il conducente, un ragazzo di 30 anni in stato confusionale che accusava difficoltà respiratorie probabilmente causate da uno schiacciamento toracico, al quale, il collega ha fornito assistenza e le prime manovre diche, con ogni probabilità, gli hanno salvato la vita, atteso che vi era pure il concreto rischio di incendio del veicolo.