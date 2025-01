Juventusnews24.com - Osimhen Juve, non si placano le voci. E’ in lista per il dopo Vlahovic: poi c’è un’altra opzione. Ultimissime sul colpo in attacco

di RedazionentusNews24, non silesu un possibile arrivo del nigeriano per sostituire. Poi c'è ancheCome scrive la Gazzetta dello Sport, il calciomercatoguarda già al futuro e pensa alle mosse da fare nel corso della prossima estate. I bianconeri potrebbero salutare Dusan, con cui non c'è ancora un accordo per il rinnovo (che potrebbe non arrivare mai). Tra i nomi sullaper sostituire il serbo c'è quello di Victor, che gode di un ottimo rapporto con Giuntoli, con cui ha vinto lo Scudetto in quel di Napoli. Resta viva poi sempre l'Zirkzee, già sondato nelle scorse settimane.