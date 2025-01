Matilde Gioli moderna Mrs Doubtfire in ‘Fatti vedere’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Robin Williams in 'Mrs.' si traveste per amore dei suoi figli.inlo fa per scoprire perché il suo ex (Francesco Centorame) l'ha lasciata con un bigliettino 'Mi dispiace'. Dal 6 febbraio nelle sale con Eagle Pictures, la commedia romantica diretta da Tiziano Russo (alla regia di 'Skam Italia 5? e 6) segue le vicende di Sandra (). E' appena stata assunta da un famoso sito di psicoterapia online. Tornando a casa per raccontare tutto a Stefano (Centorame), il fidanzato con il quale convive da 10 anni, la lascia senza spiegazioni. Ma il destino, spesso, è beffardo. Durante il suo primo giorno di lavoro, Sandra si rende conto non solo che un bug del sito le assegna erroneamente l'identità e la foto di una arzilla settantenne, ma anche che uno dei suoi primi pazienti è proprio il suo ex.