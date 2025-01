Firenzetoday.it - Massimiliano Vado e Danila Stalteri in "Guida pratica per coppie alla deriva"

Una coppia d'assi per una crisi di coppia., arrivano a Firenze, sul palco del Teatro di Cestello, in data unica, domenica 2 febbraio, ore 16,45, con un vero e proprio cavallo di battaglia "per", commedia campione di incassi.