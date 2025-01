Thesocialpost.it - Maltempo in Liguria: frane, evacuazioni e interventi dei vigili del fuoco

sotto scacco delnella serata di lunedì. Una frana ha interessato Pian dei Ratti, nel comune di Orero in Valfontanabuona, costringendo ideldi Chiavari e la protezione civile ad evacuare quattro famiglie per motivi di sicurezza.La situazione è peggiorata durante la notte, con numerosideideldi Genova e Rapallo per far fronte a, smottamenti, alberi e pali pericolanti e tegole volate via a causa delle forti raffiche di vento.Nello spezzino, i pompieri sono intervenuti a Montemarcello, nel comune di Ameglia, per rimuovere un albero abbattuto che ostruiva il manto stradale, ripristinando la viabilità in condizioni di estrema difficoltà.La perturbazione che ha colpito la regione sta causando disagi diffusi, con allerta per possibili ulteriori eventi franosi nelle prossime ore.