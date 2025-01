L’insegnante che manda insulti omofobi via chat al collega | Pedofilo infame Denuncio te e quelle m…e che ti sei cresciuto da delinquenti

Leggi su Open.online

Una docente del liceo Kenney ha insultato un, Massimo Frana, che ha denunciato tutto alla dirigenza della scuola. Glisono arrivati tramiteil 19 dicembre, quando gli studenti dello scientifico di Monteverde Vecchio hanno visto il film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, adattamento cinematografico della storia di Andrea Spezzacatena al cinema Sacher. «Avevo sottolineato ai ragazzi l’importanza di avere fiducia nei propri docenti e di condividere con loro eventuali difficoltà», ha detto Frana a Gay.it. Così «ho raccontato la storia di un mio ex studente, che dopo il diploma si è confidato con me dicendomi che si sentiva Margherita e stava intraprendendo un percorso di transizione: ho cercato di trasmettere ai ragazzi che il processo di ridefinizione della propria identità è lungo e complesso, ma fondamentale per il proprio benessere».