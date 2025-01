News.robadadonne.it - Le lacrime di Selena Gomez per i migranti espulsi dagli USA

Donald Trump si è insediato solo da pochi giorni alla Casa Bianca per il suo secondo mandato non consecutivo come presidente degli USA ma sta già mantenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale in tema di immigrazione: migliaia idal Paese e deportati nei Paesi di origine, con voli verso il Guatemala e il Messico e 1000 arrestati, per quella che il 47° presidente americano ha definito “la più grande operazione di deportazione di massa della storia”.L’eco dell’operazione anti-del tycoon, però, è ovviamente altissima, così come le reazioni sono molteplici e diverse; fra le tante, ha colpito in modo particolare quella della popstar, che nelle sue storie Instagram, si è lasciata andare a un lungo sfogo tra lepensando alle tantissime persone costrette ad abbandonare il Paese dove pensavano di trovare accoglienza e opportunità.