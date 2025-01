Davidemaggio.it - Le Iene per frenare De Martino

Leggi su Davidemaggio.it

Rai 2 gioca la carta Stefano Dee Italia 1 non resta a guardare. Contro il ritorno in prima serata del conduttore di Affari Tuoi con Stasera Tutto è Possibile, Mediaset schiera eccezionalmente questa sera Le, 48 ore dopo la consueta puntata domenicale.Nuovo appuntamento, dunque, con Veronica Gentili e Max Angioni, che avranno ospite in studio il cantautore e rapper Chiello, mentre i ragazzi de Il Volo – che domani saranno anche all’ultima di Zelig – verranno raggiunti dalla iena Nicolò De Devitiis a Parigi durante il loro tour.Tra i servizi della puntata, inoltre, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giovani calciatori del Livorno, che sarebbero stati coinvolti in una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 22 anni nel marzo 2022. Lo scorso anno il Tribunale di Milano li ha condannati, in primo grado, a 3 anni e 7 mesi di reclusione.