Ilrestodelcarlino.it - La cassa Bluetooth perfetta per le serate in compagnia: sconto immediato su Amazon, spedizione gratuita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Soundcore Motion+ è laportatile che devi comprare oggi: combina un audio di qualità superiore con una costruzione resistente e versatile. Non di meno, è dotata di 30W di potenza, vanta la tecnologia BassUp e gode del supporto all’audio Hi-Res; èper ogni genere musicale. Ora disponibile sua soli 69,99 euro, con unodel 5%, è un investimento da fare se sei un appassionato di musica e ami le avventure all’aria aperta. Oggi in offerta a tempo limitato Soundcore Motion+: unapotente e portatile a soli 69,99€ Con una potenza di 30W e il supporto all’audio Hi-Res, la Motion+ offre suoni nitidi e dettagliati con alti cristallini. La tecnologia BassUp amplifica i bassi per un’esperienza ancora più coinvolgente, ideale per feste o ascolti personali.