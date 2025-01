Panorama.it - Incontro Baykar-Leonardo, possibile collaborazione nel settore droni

lampo del Ceo diRoberto Cingolani presso lo stabilimento turco diper incontrare la dirigenza e visitare le linee di produzione dei sistemi aerei a pilotaggio remoto () tra i quali il Bayraktar TB2, modello ampiamente utilizzato nei conflitti in Libia, Nagorno-Karabakh e Ucraina. Secondo quanto si apprende da media internazionali, dietro questa visita ci sarebbe la possibilità di avviare unache potrebbe vedere l’applicazione di taluni sistemi elettronici e radar diinstallati suiturchi, ovvero creare interesse per possibili sinergie. Nel“unmanned”in Italia ha un triplice ruolo: è produttore, operatore e anche normatore (possedendo parte delle azioni del portale d-Flight destinato alla registrazione degli operatori), e nel mondo ha piazzato poco più di una cinquantina diFalco in diverse varianti, mentre è partner del programma per l’Eurodrone insieme con Spagna, Francia e Germania, ovvero per la creazione di un sistema in classe Male (da altitudine media e lunga autonomia), sul quale dovrebbe essere installato proprio un radar italiano, il modello Gabbiano a scansione elettronica, evidentemente nei desideri del costruttore turco.