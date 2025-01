Notizie.com - In Palestina è tragedia umanitaria anche dopo la tregua. La testimonianza: “A Gaza e in Cisgiordania abbiamo bisogno di tutto”

Leggi su Notizie.com

, così come nei territori della, “c’è un disperatodi aiuto”. Latra Israele e Hamas non ha magicamente posto fine a tutti i problemi della zona.Il primo dato, così come rilevato dall’organizzazione internazionale ActionAid, è che le violenze sono tutt’altro che finite. Si è solo spostato il focus, dalla Striscia diai territori occupati della.È a pochi giorni fa, il 24 gennaio, che risalgono numerosi raid dell’esercito israeliano sulla. In particolare, sul campo profughi di Jenin. Dove – secondo i dati forniti da ActionAid e ricavati dal ministero della Salute palestinese – “almeno 12 persone sono state uccise e almeno altre 50 ferite”. Centinaia i residenti del campo profughi che sono stati costretti a fuggire, mentre gli ospedali sono stati messi sotto assedio e case e strade totalmente demolite.