I bnkr44 festeggiano il loro compleanno con "Tocca il cielo Fest"

foto di Allegra StagiFIRENZE – Itornano alle origini con un evento unico e non convenzionale, che celebra ilpercorso artistico e fornisce al contempo un’anteprima dei progetti futuri della band toscana. L’appuntamento, atteso proprio nel giorno deldel bnkr (il 4/4), si terrà nella particolare cornice della Vela Margherita Hack di Empoli, città di origine del progetto.L’evento sarà un vero e proprio raduno e prevedrà attività variegate tra cui mostre, sorprese per i fan e live show con ospiti d’eccezione. I biglietti per questo atteso appuntamento sono disponibili dal 23 gennaio al link https://.com. “il” è una produzione a cura di Bomba Dischi, EMI e Vibe Production. La grafica promozionale dell’evento è stata curata da Corrado Grilli, mentre il media partner ufficiale sarà Radio Zeta.