Highlights Serie A | Venezia-Verona 1-1 | pareggio poco utile per le due squadre

, posticipo del lunedì valido per la ventitreesima giornata diA, termina con il punteggio di 1-1. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.FINALE – Ile ilsi sfidano in un match dal peso specifico decisamente rilevante nel contesto della lotta salvezza che vede coinvolte le due compagini venete. Il match si caratterizza per un sostanziale equilibrio, pur in uno scenario nel quale gli ospiti concludono molto di più verso la porta avversaria (21 contro 9). Nel primo tempo, a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a Alessio Zerbin, bravo e caparbio a raccogliere un pallone vagante in area dopo un’azione da lui creata e finalizzata al 28?. Nella seconda frazione di gioco, la squadra ospite continua a produrre occasioni da rete, concludendo in maniera vincente con Jackson Tchatchoua al 76?.