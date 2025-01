Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A, un calciatore della Juventus entra in diffida: ecco di chi si tratta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24A, unin: tutti i dettagli in vista dei prossimi matchÈ stato diramato ildiA. Particolare attenzione a Andrea Cambiaso cheindopo l’ammonizione ricevuta nella sfida tra Napoli ee dovrà prestare molta attenzione in vista delle prossime sfide.Il bianconero si aggiunge insieme a Nicolò Fagioli nella lista deiti bianconeri. Juve che ritornerà in campo nella giornata di domenica 2 febbraio contro l’Empoli per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli.Leggi sunews24.com