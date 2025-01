Lapresse.it - Gaza, il 90% degli sfollati non ha una casa a cui tornare

Il capo dell’ufficio comunicazioni del governo diha detto all’emittente qatariota Al-Arabi che “glidevono percorrere più di otto chilometri su strade distrutte, e nel nord della Striscia non ci sono le risorse necessarie per accoglierli.” Secondo lui, il 90% di coloro che ritornano nel nord della Striscia dinon hanno unain cui. “Sono arrivate solo 800 tende”, ha aggiunto, “c’è bisogno di una risposta globale e rapida alle richieste umanitarie di alloggi per gli”. Lo riporta Ynet.Iran: “Palestinesi via da? Meglio israeliani in Groenlandia” Il ministroEsteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato in un’intervista a Sky News l’idea del presidenteStati Uniti Donald Trump di trasferire fuori dai palestinesi, così da “ripulire” la Striscia.